Onde assistir a Chapecoense x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (22), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Avaí se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena Condá, pela 28ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na zona de rebaixamento, com 28 pontos, a Chapecoense busca a recuperação após quatro derrotas consecutivas na Série B. Já o Avaí, em sétimo lugar, com 40 pontos, venceu o Ituano por 2 a 0 na última rodada.

Em 70 jogos disputados entre as equipes, a Chapecoense soma 30 vitórias, contra 26 do Avaí, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Avaí: César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Rodrigo Santos (Zé Roberto), Pedro Castro e Giovanni; Garcez, Vagner Love e Hygor.

Chapecoense: Léo Vieira;Marcelinho, Eduardo Doma, Jhonnathan e Mancha; Foguinho, Tárik, Thomás; Rafael Carvalheira, Mário Sérgio e Marcinho.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Pedrinho e Willian Maranhão estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?