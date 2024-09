Onde assistir a Chapecoense x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (26), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Amazonas se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 29ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Avaí por 1 a 0, a Chapecoense busca emplacar mais um resultado positivo na Série B. Com 31 pontos, a Chape briga para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Amazonas, com 39 pontos, vem de derrota para o Brusque por 1 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho, Eduardo Doma, Victor Caetano (Rodrigo Moledo) e Mancha; Tárik, Foguinho e Thomás; Rafael Carvalheira, Mário Sérgio e Ítalo.

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano e Sidcley; Cauan Barros, Erick Varão e Rafael Tavares; Ênio, Matheus Serafim e Luan Silva.

Desfalques

Chapecoense

Bruno Leonardo está em transição física, enquanto Marcinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Amazonas

Diego Torres e Alvariño vão cumprir suspensão.

Quando é?