Onde assistir a Ceará x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (22), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Vila Nova se enfrentam neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após empatar com o Amazonas por 1 a 1 na última rodada, o Ceará busca reencontrar o caminho da vitória para se aproximar do G-4. No momento, o Vozão soma 39 pontos e um aproveitamento de 48% na Série B.

Por outro lado, o Vila Nova está na briga pelas primeiras posições da Série B. Com 45 pontos, a equipe vem de derrota para o Novorizontino por 2 a 0 na última rodada. Até aqui, foram 13 vitórias, seis empates e oito derrotas no torneio.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Lourenço, De Lucca e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon.

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis; João Vitor, Arilson, Cristiano e Igor Henrique; Alesson e Henrique Almeida.

Desfalques

Ceará

Richard rompeu o tendão de aquiles e passará por cirurgia.

Vila Nova

Júnior Todinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?