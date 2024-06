Onde assistir a Ceará x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil e da Band, na TV aberta, do canal GOAT, no YouTube, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado por duas derrotas consecutivas, o Ceará ocupa a nona posição na Série B, com 15 pontos e um aproveitamento de 50%. Já o Sport, com 18 pontos, busca se manter no G-4. Nos últimos dois jogos, o time venceu o Mirassol e o Paysandu, ambos por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Ramon, David Ricardo e Matheus Bahia; Patrick De Lucca e Jean Irmer; Saulo Mineiro, Lourenço e Erick Pulga; Facundo Barceló.

Mais artigos abaixo

Sport: Caíque França; Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Dalbert (Riquelme); Fabrício Domínguez e Fabio Matheus; Lucas Lima, Christian Ortiz e Pedro Vilhena; Zé Roberto.

Desfalques

Ceará

David Ricardo vai cumprir suspensão, enquanto Facundo Castro e Richardson estão suspensos.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 20 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro), Tiago Augusto Kappes e Mauricio Coelho Silva (assistentes), Luiz Cesar de Oliveira (quarto árbitro), Paulo Renato Moreira (VAR)