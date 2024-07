Onde assistir a Ceará x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (5), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 14ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após uma sequência de três derrotas e um empate, o Ceará venceu o Ituano por 4 a 2 na última rodada. No meio da tabela, com 19 pontos, o Vozão está a três pontos do Operário-PR, que fecha o G-4.

Do ouro lado, o Santos está embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. No momento, o Peixe briga pela liderança da Série B, com 22 pontos e um aproveitamento de 56%. Até aqui, foram sete triunfos, um empate e cinco derrotas no torneio.

Prováveis escalações

Ceará: Richard, Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Recalde; Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro.

Santos: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair, Escobar; Sandry (Alison), Diego Pituca, Giuliano; Weslley Patati (Pedrinho), Furch, Otero.

Desfalques

Ceará

Richardson, Recalde e Barceló estão lesionados.

Santos

Guilherme, Rodrigo Falcão, Kevyson e João Paulo estão no DM, enquanto Tomás Rincón e Miguelito dispuam a Copa América. João Schimidt cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: sexta-feira, 5 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida (árbitro), Paulo de Tarso e Ledes José Coutinho (assistentes), Joanilson Scarcella (quarto árbitro), Diego Pombo Lopez (VAR)