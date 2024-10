Onde assistir a Ceará x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Ponte Preta entram em campo na tarde deste sábado (12), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil e da Band, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de derrota na rodada passada, o Ceará estacionou na sétima posição, com 45 pontos. Ainda sonhando com o acesso, o Vozão sabe que não pode mais deixar pontos para trás.

Já a Ponte Preta venceu a partida anterior e está na 14ª posição, com 35 pontos. A Macaca vai em busca de um novo triunfo para permanecer fora da zona da confusão.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe (João Pedro) e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Mugni; Pulga, Aylon e Barceló (Lucas Rian).

Ponte Preta: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel; Emerson Santos, Emerson e Dodô; Everton Brito, Iago Dias e Gabriel Novaes.

Desfalques

Ceará

Patrick de Lucca e Saulo Mineiro cumprem suspensão.

Ponte Preta

Mateus Silva cumpre suspensão.

Quando é?