Onde assistir a Ceará x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 34ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Ceará recebe o Paysandu na tarde deste sábado (26), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Ainda sonhando com o acesso, o Ceará sabe que não pode mais deixar pontos para trás, além de ter que torcer por tropeços dos rivais que estão acima na tabela. O Vozão é o sexto colocado, com 51 pontos.

Do outro lado, o Paysandu está na 13ª posição, com 40 pontos. O Papão ainda não se viu livre da chance de rebaixamento e, por isso, quer pontuar fora de casa.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, David Ricardo, João Pedro, Matheus Bahia; Richardson, Lourenço, Lucas Mugni; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edilson), Wanderson, Quintana e Lucas Maia; Netinho (Matheus Trindade), João Vieira e Robinho; Paulinho Bóia (Jean Dias), Borasi e Nicolas.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Edinho e Leandro Vilela estão no departamento médico.

Quando é?