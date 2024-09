Onde assistir a Ceará x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (8), no Estádio Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Operário-PR se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem perder há três jogos, com duas vitórias e um empate, o Ceará está na briga pelo G-4 da Série B. Na sexta posição, com 36 pontos, o Vozão está a quatro do Santos, quarto colocado. Já o Operário-PR, em 11º lugar, com 33, vem de empate sem gols com o Brusque.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia; Richardson, Patrick De Lucca, Erick Pulga; Saulo Mineiro, Lucas Mugni, Aylon.

Mais artigos abaixo

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques (Sávio), Alemão, Willian Machado e Lucas Hipólito (Pará); Jacy, Vinícius Diniz e Boschilia; Felipe Augusto, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Mingotti.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Índio cumprirá suspensão, enquanto Dudu Scheit e Ronaldo estão suspensos.

Quando é?

Data: domingo, 8 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Castelão - Fortaleza, CE