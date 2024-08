Onde assistir a Ceará x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), no Estádio Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Novorizontino se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão pela 23ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o CRB por 2 a 0 na última rodada, o Ceará busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série B. Em oitavo lugar, com 32 pontos, o Vozão está a dois do Vila Nova, equipe que fecha o G-4.

Do outro lado, o Novorizontino quer se isolar na liderança da Série B. Com 40 pontos, a equipe pode abrir três pontos de vantagem do Santos, segundo colocado. Na última rodada, o time venceu o Ituano por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe (Ramon Menezes), David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Richardson e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon.

Novorizontino: Jordi; Tocantins, Patrick, Donato, Fellipe, Formiga; Neto Pessoa, Marlon, Eduardo Biasi, Waguininho; Rodolfo.

Desfalques

Ceará

Barceló está em transição física, enquanto Lourenço e David Ricardo estão machucados.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE