Onde assistir a Ceará x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 21ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Mirassol se enfrentam na tarde deste sábado (17), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band e da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do Canal GOAT, no streaming (veja a programação completa).

Com a derrota na partida passada, o Ceará estacionou na sétima posição, com 29 pontos. O Vozão quer se manter como uma das equipes que continua lutando para o acesso e, por isso, sabe que precisa ganhar diante de sua torcida.

Do outro lado, o Mirassol vive grande momento e está invicto há cinco rodadas, como também não sofreu gols. A equipe do interior paulista é a terceira colocada, com 35 pontos.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço, Mugni; Saulo Mineiro, Aylon e Erick Pulga.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio, Zeca; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim; Gabriel, Fernandinho e Dellatorre.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

