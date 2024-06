Onde assistir a Ceará x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Ituano se enfrentam na noite deste sábado (29), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vivendo momento de pressão, o Ceará não vence há quatro jogos e viu sua torcida invadir o campo de treino nesta sexta-feira para cobrar jogadores, comissão e a diretoria. Os resultados recentes fizeram o Vozão cair para o 11º lugar, com 16 pontos, e agora o Alvinegro - que anunciou Léo Condé como novo treinador - quer recalcular a sua rota no campeonato.

Do outro lado, o Ituano também vive péssima situação, com duas vitórias em 12 partidas disputadas até o momento. O Rubro-Negro está na 19ª posição, com 8 pontos marcados, e sabe que precisa urgentemente vencer para não passar o resto do ano lutando contra o rebaixamento.

Prováveis escalações

Ceará: Richard, Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni, Lourenço; Facundo Castro, Aylon e Jorge Recalde.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Walber, Claudinho e Eduardo Diniz; Miquéiras, Eduardo Person e José Aldo; Thonny Anderson, Vinícius Paiva e Leozinho.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Thonny Anderson cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 29 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE

Arbitragem: Anderson Ribeiro Gonçalves (árbitro), Tiego Henrique dos Santos Braga e Fabio Pereira (assistentes), Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (quarto árbitro) e Heber Roberto Lopes (VAR)