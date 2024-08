Onde assistir a Ceará x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Guarani se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 19ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado por duas vitórias e um empate nos últimos três jogos da Série B, o Ceará está na briga para entrar no G-4. Com 26 pontos, o Vozão está a três do Sport, quarto colocado. Já o Guarani, na lanterna do torneio, com 11 pontos, vem de vitória sobre o Brusque por 1 a 0.

Provável escalação

Ceará: Richard, Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni, Lourenço; Facundo Castro, Aylon e Jorge Recalde.

Guarani: Vladimir, Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias; Airton, João Victor e Caio Dantas.

Desfalques

Ceará

Rafael Ramos está lesionado.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?