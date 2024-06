Onde assistir a Ceará x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (31), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Coritiba se enfrentam nesta sexa-feira (31), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela oitava rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Buscando entrar no G-4, o Ceará chega embalado com cinco jogos sem perder na Série B (três vitórias e dois empates). Com 12 pontos, o Vozão está a três do líder Santos e a um do Avaí, quarto colocado.

Do outro lado, o Coritiba, com 11 pontos e um aproveitamento de 66%, está invicto há três rodadas na Série B, com duas vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Raí Ramos, Jonathan, Jean Írmer, David Ricardo e Paulo Victor; De Lucca, Lourenço e Aylon (Recalde); Erick Pulga e Facundo Barceló.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli e Vini Paulista; Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Figueiredo; Leandro Damião (Benevenuto).

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Sebastián Gómez está com a Seleção da Colômbia, enquanto Arilson e Bernardo estão com virose.

Quando é?