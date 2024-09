Onde assistir a Ceará x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (27), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 30 mil ingressos vendidos, Ceará e Brusque se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 29ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Vila Nova por 4 a 0, o Ceará busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Em sétimo lugar, com 42 pontos, o Vozão está a quatro do Mirassol, equipe que fecha o G-4 da Série B.

Por outro lado, o Brusque está na luta contra o rebaixamento. Com 29 pontos e um aproveitamento de 34% no torneio, a equipe venceu o Amazonas por 1 a 0 na última rodada.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon.

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei, Ianson, Wallace e Jhanpol Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho e Agustín González; Paulinho Moccelin, Guilherme Queiróz e Diego Mathias.

Desfalques

Ceará

Richard está machucado.

Brusque

Não há desfalques confirmados.

Quando é?