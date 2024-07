Onde assistir a Ceará x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Botafogo-SP se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas, o Ceará venceu o Avaí por 1 a 0 na última rodada da Série B. Em 13º lugar, com 22 pontos, o Vozão está a cinco do Novorizontino, equipe que fecha o G-4. Já o Botafogo-SP, na zona de rebaixamento com 18 pontos, entra em campo pressionado após dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos disputados.

Prováveis escalações

Ceará: Richard, Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni, Lourenço; Facundo Castro, Aylon e Jorge Recalde.

Botafogo-SP: João Carlos; Fábio Sanches (Ericson), Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, João Costa, Gustavo Bochecha e Jean Victor; Emerson Negueba, Douglas Baggio e Alex Sandro.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Bernardo Schappo, Wallison, Jeampaul, Luquinhas e Alex Sandro estão fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 25 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE