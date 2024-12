Onde assistir a Ceará x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Ceará recebe o Amazonas nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca da primeira vitória na Arena Castelão na Série B 2024, o Ceará volta ao campo após vencer o Novorizontino por 3 a 0 fora de casa. Até aqui, o Vozão aparece no meio da tabela, com cinco pontos conquistados e um aproveitamento de 41%.

No último jogo, o Amazonas alcançou sua primeira vitória na Série B ao derrotar o Santos por 1 a 0. Antes disso, havia sido derrotado pelo Sport por 3 a 2 e pela Ponte Preta por 3 a 0, além de empatar sem gols com o CRB.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Jonathan, David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Guilherme Castilho, Mugni; Erick Pulga e Facundo Barceló.

Amazonas: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva, Fabiano; Wendell, Guilherme Xavier, Rafael Tavares; Matheus Serafim, Jô, Ênio.

Desfalques

Ceará

Jorge Recalde e Lourenço vão cumprir suspensão.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?