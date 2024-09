Onde assistir a Brusque x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Vila Nova entram em campo na tarde deste sábado (14), a partir das 17h (de Brasília), no Gigantão das Avenidas, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de derrota na rodada passada, o Brusque continua na 19ª posição, com 23 pontos. Em situação complicada, o time catarinense sabe que precisa vencer para seguir lutando contra o rebaixamento.

O Vila Nova, por sua vez, está em quarto lugar, com 42 pontos. O time goiano quer continuar pontuando para permanecer dentro do G-4.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Luiz Henrique; Rodolfo Potiguar, Lorran, Serrato e Tato González; Ocampo e Paulinho Moccelin.

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Rhuan (Eric Davis); Cristiano, Arilson (João Vitor) e Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson.

Desfalques

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Gigantão das Avenidas, Itajaí - SC