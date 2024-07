Onde assistir a Brusque x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (5), no Estádio Hercílio Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, pela 14ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 12 pontos, o Brusque vem de uma vitória e três empates nos últimos quatro jogos disputados na Série B.

Do outro lado, a Ponte Preta vai em busca da sua primeira vitória fora na Série B. Até o momento, são quatro derrotas e três empates como visitante. Com 16 pontos, a Macaca está a três da zona de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson e Wallace; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato, Anderson Rosa e Marcelo; Keké e Paulinho Moccelin (Olávio).

Ponte Preta: Luan Ribeiro (William); xx, Edson, Mateus Silva e Sérgio Raphael (Zé Mário); Emerson Santos, Castro, Dodô, Élvis e Iago Dias (Matheus Régis); Jeh.

Desfalques

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Pedro Rocha e Igor Inocêncio vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: sexta-feira, 5 de julho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Hercílio Luz - Itajaí, SC

Arbitragem: Fábio Augusto Santos (árbitro), Vanessa Santos e Daniel Vidal (assistentes), William Machado (quarto árbitro), Carlos Eduardo Nunes (VAR)