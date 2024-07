Onde assistir a Brusque x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Ressacada, pela 17ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após cinco empates consecutivos, o Brusque está na luta contra o rebaixamento. Em 18º lugar, com 15 pontos e um aproveitamento de 31%, a equipe está a três da Chapecoense, primeira equipe fora do Z-4.

Do outro lado, o Paysandu aparece no meio da tabela, com 23 pontos conquistados. O Papão está invicto na Série B, com quatro vitórias e três empates nos últimos sete jogos disputados.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Maurício; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Jhemerson, Alex Ruan; Paulinho Moccelin, Olavio e Diego Mathias.

Paysandu: Diogo Silva; Edilson Júnior, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; João Vieira, Val Soares, Cazares; Nicolas, Jean Dias e Paulinho Bóia.

Desfalques

Brusque

Wallace e Éverton Alemão vão cumprir suspensão.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de julho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC