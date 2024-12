Onde assistir a Brusque x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Hercílio Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Brusque recebe o Operário-PR nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, pela quinta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta para se afastar da zona de rebaixamento, o Brusque, com três pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas consecutivas na Série B: diante do Coritiba por 1 a 0, Goiás por 2 a 0 e Sport por 4 a 1. O único triunfo foi na rodada de estreia, quando venceu o Mirassol por 3 a 1.

Do outro lado, o Operário está na briga pela parte de cima da tabela. Com sete pontos, o time venceu os dois primeiros jogos (Avaí por 1 a 0 e Ituano por 2 a 0), mas empatou com a Ponte Preta por 1 a 1 e foi derrotado pelo Vila Nova por 1 a 0.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Iansen, Wallace e Alex Ruan; Dionísio, Rodolfo, Marco Serrato e Dentinho; Paulinho Moccelin e Olavio.

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy e Cássio Gabriel; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo.

Desfalques

Brusque

Cristovam, Luiz Henrique, Madison e Éverton Alemão seguem fora.

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?