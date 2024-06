Onde assistir a Brusque x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Brusque recebe o Novorizontino na tarde deste sábado (1), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Hercílio Luz, em Itajaí, pela sétima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, e do Canal Goat, na internet (veja a programação completa).

Vindo de um empate na partida passada, o Brusque acabou entrando na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 5 pontos. O time catarinense não vence há seis jogos e sabe que precisa reagir para não ver os rivais se distanciarem.

Do outro lado, o Novorizontino vem de um triunfo e subiu para o décimo lugar, com 10 pontos. A equipe do interior paulista agora quer a segunda vitória seguida para tentar se aproximar do G-5.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei, Wallace (Salustiano), Ianson e Alex Ruan (Marcelo); Potiguar, Serrato e Dionísio; Diego Tavares, Osman e Queiróz.

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Alves, Luisão, Danilo e Renato; Paulo Vitor, Geovane, Marlon e Patrick; Waguininho e Rodolfo.

Desfalques

Brusque

Cristovam e Keké estão no departamento médico, enquanto Luiz Henrique cumpre suspensão.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 1 de junho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Hercílio Luz, Itajai - SC

