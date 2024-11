Onde assistir a Brusque x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (17), no Estádio Augusto Bauer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Já rebaixados, Brusque e Guarani se enfrentam neste domingo (17), a partir das 11h (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, pela 37ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vice-lanterna, o Brusque foi rebaixado na última rodada após ser derrotado por 1 a 0 pelo Paysandu, permanecendo com 33 pontos. Já o Guarani, lanterna da Série B com 32 pontos, confirmou sua queda ao empatar sem gols com o Amazonas, jogando em casa.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson, Éverton Alemão (Wallace), Luiz Henrique; Rodolfo Potiguar, Serrato; Diego Mathias, Tato González, Keké; Pollero.

Guarani: Vladimir (Fred Conte ou Álvaro); Yan Henrique, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Anderson Leite, Matheus Bueno, Gabriel Bispo (Heitor) e Luan Dias (Estevão); Caio Dantas e João Victor (Marlon).

Desfalques

Brusque

Paulinho, Maurício, Alex Ruan, Osman, Ocampo, Paulinho Mocelin e Ronei estão no DM.

Guarani

Pegorari está lesionado.

Quando é?