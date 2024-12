Onde assistir a Brusque x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (5), no Estádio Hercílio Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Goiás se enfrentam neste domingo (5), às 16h (de Brasília), no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, pela terceira rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Atlético-GO por 1 a 0 na Copa do Brasil, o Brusque volta suas atenções para a Série B. Após estrear com vitória sobre o Mirassol por 3 a 1, a equipe foi derrotada pelo Coritiba por 1 a 0 na última rodada.

Do outro lado, o Goiás chega embalado com a vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Na Série B, a equipe está invicta, tendo empatado diante do Ceará por 1 a 1 na rodada de estreia e vencido a Ponte Preta por 3 a 0.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Iansen, Wallace e Alex Ruan; Dionísio, Rodolfo, Marco Serrato e Dentinho; Paulinho Moccelin e Olavio.

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Rafael Gava e Sander; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya.

Desfalques

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Régis e Messias seguem fora.

Quando é?

Data: domingo, 5 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Hercílio Luz - Itajaí, SC

Arbitragem: Alex Gomes (árbitro), Eduardo Gonçalves e Thayse Marques (assistentes), Franciel dos Santos (quarto árbitro), Marcio Henrique de Gois (VAR)