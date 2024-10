Onde assistir a Brusque x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (18), no Estádio Augusto Bauer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e CRB se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 33 pontos, o Brusque vem de empate sem gols com o Avaí e vitória sobre o Ituano por 1 a 0. Por outro lado, o CRB abre a zona de rebaixamento, com 33 pontos. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Guarani por 2 a 1.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Gabriel Pinheiro, Wallace e Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho e Agustín González; Diego Mathias, Dentinho e Rodrigo Pollero.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Wanderson e Willian Formiga (Ryan); Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Brusque

Sem desfalques confirmados.

CRB

Luís Segovia está lesionado.

Quando é?