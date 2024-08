Onde assistir a Brusque x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (18), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Coritiba se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 21ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 19 pontos, o Brusque volta a campo pressionado pela vitória após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados. Já o Coritiba, em 14º lugar, com 24, vem de empate com a Ponte Preta por 1 a 1.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Ianson, Wallace, Ianson e Alex Ruan; Potiguar, Serrato e Jhemerson; Paulinho Moccelin e Queiróz (Ocampo).

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel (Morelli), Sebastián Gómez e Matheus Frizzo; Lucas Ronier, Figueiredo e Brandão.

Desfalques

Brusque

Matheus Pivô está suspenso

Coritiba

Robson cumprirá suspensão, enquanto Gabriel Leite está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 18 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC