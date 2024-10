Onde assistir a Brusque x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (29), no Estádio Augusto Bauer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto contra o rebaixamento, Brusque e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, pela 34ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv3 na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 33 pontos, o Brusque vem pressionado em busca da recuperação após duas derrotas consecutivas. Já a Chapecoense, com 37 pontos, está apenas um ponto atrás do Botafogo-SP, equipe que atualmente ocupa a primeira posição fora do Z-4. Na última rodada, a Chape foi derrotada por 2 a 0 pela Ponte Preta. Segundo cálculos da comissão técnica, o time precisa de duas vitórias e um empate nos próximos cinco jogos para afastar da queda.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Wallace, Ianson e Cauari; Rodolfo Potiguar, Diego Mathias, Marcos Serrato e Agustín González; Diego Tavares (Dentinho) e Guilherme Queiroz.

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar (Mancha); Tárik (Foguinho), Rafael Carvalheira e Marlone; Marcinho, Mário Sérgio e Ítalo.

Desfalques

Brusque

Jhan Torres está suspenso, enquanto Cristovam está lesionado.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?