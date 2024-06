Onde assistir a Brusque x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Estádio Hercílio Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Ceará se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, pela décima rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há 10 jogos, contando a Copa do Brasil e a Série B, o Brusque entra em campo pressionado pela vitória. Até aqui, a equipe registra uma vitória, três empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 22%.

Do outro lado, o Ceará, com 15 pontos, vem de derrota para o Vila Nova por 3 a 2 na última rodada, e busca a recuperação na Série B para se aproximar do G-4. O Goiás, com 17 pontos, aparece em quarto lugar.

Prováveis escalações

Brusque: Jordan; Toty, Wallace, Sandro, Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Diego Jardel; Fernandinho, Alex Sandro, Thiago Alagoano.

Ceará: Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Marlon, Vina; Rick, Saulo Mineiro, Cléber.

Desfalques

Brusque

Paulinho está lesioando.

Ceará

Rafael Ramos está no DM.

Quando é?