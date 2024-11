Onde assistir a Brusque x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (05), no Estádio Augusto Bauer; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Botafogo-SP se enfrentam nesta terça-feira (05), às 21h (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, pela 35ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na tv aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, com 33 pontos, o Brusque está pressionado pela vitória após três derrotas consecutivas. A equipe catarinense está a cinco pontos da Ponte Preta, primeira equipe fora do Z-4. Já o Botafogo-SP, com 39 pontos, vem de vitória sobre o Amazonas por 1 a 0.

Prováveis escalações

Brusque: Georgemy; Lorran, Jhan Torres, Wallace e Luiz Henrique; Paulinho, Jhemerson e Agustín González; Dentinho, Guilherme Queiroz e Diego Mathias.

Botafogo-SP: Victor Souza, Raphael, Bernardo Schappo e Ericson; Wallison, Sabit, Carlos Manuel (Bochecha) e Patrick Brey (Jean Victor); Victor Andrade, Alexandre Jesus, Toró (Luquinha ou Alex Sandro).

Desfalques

Brusque

Matheus Nogueira e Rodolfo Potiguar estão suspensos.

Botafogo-SP

Emerson Negueba e Douglas Baggio estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?