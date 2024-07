Onde assistir a Brusque x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Dr. Hercílio Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Hercílio Luz, em Santa Catarina, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com nove pontos e um aproveitamento de 30%, o Brusque busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série B. Na última rodada, a equipe venceu o Ceará por 1 a 0. Já o Avaí segue na briga para se manter no G-4. Com 20 pontos, o Leão da Ilha, em caso de vitória, assume a primeira colocação caso o América-MG não vença o Coritiba.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Diego Tavares, Wallace Reis, Éverton Alemão e Luiz Henrique (Paulinho Moccelin); Dentinho, Dionísio, Rodolfo Potiguar e Marcos Serrato; Alex Ruan e Diego Mathias.

Avaí: César; Marcos Vinícius, Pagnussat, Jonathan Costa e Mário Sergio; João Paulo, Zé Ricardo, Ronaldo Henrique e Maurício Garcez; Giovanni e Hygor (William Pottker).

Desfalques

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Avaí

William Pottker, Giovanni e Willian Maranhão vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Dr. Hercílio Luz - Itajaí, SC