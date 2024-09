Onde assistir a Brusque x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), no Estádio Dr. Hercílio Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brusque e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Hercílio Luz, pela 28ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na zona do rebaixamento, com 26 pontos, o Brusque busca a recuperação para se manter na Série B. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Novorizontino por 1 a 0. Já o Amazonas, no meio da tabela, com 39, vem de vitória sobre o Operário-PR por 2 a 1.

Prováveis escalações

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace, Marcelo; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Dentinho (Diego Mathias), Paulinho Moccelin; Olávio (Keké).

Amazonas: Marcão; Tiago Cametá, Alvariño, Miranda e Fabiano; Barros, Erick Varão, Diego Torres e Ênio; Matheus Serafim e Luan Silva (Sassá).

Desfalques

Brusque

Maurício, Éverton Alemão, Alex Ruan, Jhemerson, Luiz Henrique e Neto estão lesionados.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?