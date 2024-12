Onde assistir a Brighton x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2023/24

Com a liderança da Premier League em jogo, equipes se enfrentam na tarde desta quinta-feira (25); confira a transmissão e outras informações

Brighton e Manchester City entram em campo nesta quinta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Amex Stadium, pela partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming(veja a programação completa).

Ocupando a 10ª colocação do campeonato, o Brighton chega para o confronto sem vencer as últimas quatro partidas que disputou. Além disso, a equipe do sul da Inglaterra estará desfalcada de diversos jogadores importantes devido a problemas de lesão, o que torna a missão de tirar pontos dos Citizens ainda mais árdua.

Do outro lado, o Manchester City chega confiante após se recuperar da eliminação na Champions League para o Real Madrid e garantir a vaga na final da Copa da Inglaterra. A equipe de Pep Guardiola segue na briga pelo título da Premier League, mas não podedá contar com Haaland, lesionado.

Prováveis escalações

Brighton: Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk e Barco; Grob, Baleba e Moder; Lallana, João Pedro e Welbeck. Técnico: De Zerbi

Manchester City: Ederson; Walker, Aké e Gvardiol; Rodri, Akanji, Kovacic, De Bruyne; Bernardo SIlva, Foden e Julian Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Brighton

Mitoma, Hinshelwood, James Milner, Gilmour, Ferguson, Enciso, Webster, Lamptey e Estupiñán fazem parte da longa lista de baixas do Brighton.

Manchester City

Haaland sofreu uma lesão muscular na coxa, na partida contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League, e está fora do confronto.

Quando é?

Data: quinta-feira, 25 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: America Express Stadium - Brighton, ING

Arbitragem: Jarred Gillett (árbitro) e John Brooks (VAR)