Onde assistir a Brentford x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Gtech Community Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brentford e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Após golear o Salford City por 8 a 0 na terceira fase da Copa da Inglaterra, o Manchester City chega embalado e volta suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. Ocupando a sexta posição, com 34 pontos, os Citizens estão 12 pontos atrás do líder Liverpool.

Por outro lado, o Brentford vive um momento diferente. A equipe foi eliminada da Copa da Inglaterra ao perder para o Plymouth Argyle por 1 a 0. Na Premier League, o time ocupa a parte intermediária da tabela, com 27 pontos e um aproveitamento de 45%.

Prováveis escalações

Brentford: Flekken; Roerslev, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Norgaard, Janelt, Damsgaard; Mbeumo, Wissa, Schade.

Manchester City: Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Savinho; Haaland.

Desfalques

Brentford

Josh Dasilva, Ethan Pinnock, Kristoffer Ajer, Ben Mee, Aaron Hickey, Igor Thiago, Gustavo Nunes e Ryan Trevitt estão no DM.

Manchester City

Rodri, Rúben Dias, Oscar Bobb e John Stones seguem fora.

Quando é?