Onde assistir a Brasil x Uruguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na Globo, a narração ficará por conta de Luis Roberto, com os comentários de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos. No SporTV, Luiz Carlos Jr. comandará a transmissão ao lado dos comentaristas Paulo Nunes e Ledio Carmona.

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados, o Brasil volta a campo buscando mais três pontos para ter chances de terminar o ano na segunda colocação. No momento, a seleção brasileira ocupa a quarta posição, com 17 pontos.

Mais artigos abaixo

"Espero que daqui para frente os resultados sejam melhores pelo que estamos vendo nos treinamentos. Essas três apresentações de setembro, outubro e novembro nos deu um contato maior e ajudou a diminuir a distância entre o que está proposto e o que está sendo assimilado", afirmou o técnico Dorinal Júnior.

Para o confronto, Dorival não terá à disposição Vanderson, que está suspenso após receber o segundo cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra a Venezuela. Danilo será o substituto.

O Uruguai ocupa a vice-liderança das Eliminatórias, com 19 pontos, três a menos que a líder Argentina. Em 11 jogos disputados, a seleção uruguaia acumulou cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, alcançando um aproveitamento de 57%.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Brasil soma 38 vitórias, contra 21 do Uruguai, além de 21 empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Copa América 2024, os uruguaios venceram nos pênaltis por 4 a 2.

Prováveis escalações

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Gerson; Savinho, Raphinha e Vinicius Jr.; Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.

Uruguai: Rochet; Nández, Giménez, Santiago Bueno, Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Bentancur; Pellistri, Maximiliano Araújo e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Desfalques

Brasil

Vanderson cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?