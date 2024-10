Onde assistir a Brasil x Chile ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (10), no Estádio Nacional do Chile; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chile e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do SporTV na TV fechada (confira a programação completa).

Eliminado da Copa América nas quartas de final, o Brasil volta a campo pressionado pela vitória após ser derrotado pelo Paraguai por 1 a 0 na última rodada das Eliminatórias. No momento, a seleção brasileira ocupa a oitava posição, com 10 pontos, um a menos que a Venezuela, primeira equipe fora da zona de classificação direta.

Para o confronto, Dorival Júnior não poderá contar com Vinícius Júnior, que foi cortado após sofrer uma lesão na cervical diagnosticada pelo departamento médico do Real Madrid. Para o lugar do atacante, o treinador convocou o meia Andreas Pereira, do Fulham.

Por outro lado, o Chile aparece na penúltima posição, com apenas cinco pontos conquistados, e também chega pressionado por um resultado positivo. Nos últimos cinco jogos disputados, os chilenos registram quatro derrotas e um empate.

Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Brasil soma 53 vitórias, contra oito do Chile, além de 14 empates. No último encontro válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira venceu por 4 a 0.

Prováveis escalações

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Telles, André, Lucas Paquetá, Raphinha, Savinho, Rodrygo e Igor Jesus (Endrick). Técnico: Dorival Júnior.

Chile: Cortes, Galdames, Maripán, Kuscevic e Loyola; Echeverría, Pulgar, Dávila, Palacios e Tapia; Vargas. Técnico: Ricardo Careca.

Desfalques

Brasil

Alisson, Bremer, Guilherme Arana, Éder Militão e Vinícius Júnior estão machucados e foram cortados.

Chile

Marcelino Núñez e Gabriel Suazo estão lesionados e foram cortados da lista.

Quando é?

Data: quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)