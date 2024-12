Onde assistir a Bournemouth x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (05), no Estádio Vitality; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bournemouth e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 17h15 (de Brasília), no Estádio Vitality, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Após empatar com o Fulham por 1 a 1 na última rodada, o Tottenham busca a recuperação na Premier League. No momento, os Spurs ocupam a oitava posição, com 20 pontos, seis a menos que o Manchester City, quarto colocado.

Por outro lado, o Bournemouth, em 13º lugar, com 18 pontos, vem de vitória sobre o Wolverhampton por 4 a 2. Até aqui, a equipe registra cinco vitórias, três empates e cinco derrotas.

Prováveis escalações

Tottenham: Forster; Spence, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Maddison, Kulusevski; Johnson, Son, Solanke.

Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Adams, Cook; Kluivert, Christie, Tavernier; Evanilson.

Desfalques

Tottenham

Vicario, Van de Ven, Odobert, Moore e Richarlison seguem fora, enquanto Bentancur cumprirá suspensão.

Bournemouth

Julián Araujo, Luis Sinisterra e Alex Scott estão no DM.

Quando é?