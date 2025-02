Onde assistir a Bournemouth x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (2), no Vitality Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste domingo (2), às 12h (de Brasília), no Vitality Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após perder o aproveitamento de 100% na Champions League ao ser derrotado pelo PSV por 3 a 2, o Liverpool volta suas atenções para a Premier League. Os Reds ocupam a liderança, com 53 pontos, seis pontos a mais que o rival Arsenal. Até aqui, registra 16 vitórias, cinco empates e uma derrota. Para o confronto, o técnico Arne Slot deve contar com o retorno de Joe Gomez.

Por outro lado, o Bournemouth ocupa a sétima posição, com 40 pontos, um ponto a menos que o Manchester City, equipe que fecha o G-4 do Campeonato Inglês. Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 18 vitórias, contra duas do Bournemouth, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Premier League 2024/25, os Reds venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Bournemouth: Kepa; Cook, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, Adams; Brooks, Kluivert, Semenyo; Ouattara.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Luis Díaz.

Desfalques

Bournemouth

Marcos Senesi, James Hill, Julian Araujo. Alex Scott, Eres Unal, Luis Sinisterra, Adam Smith e Evanlilson estão no departamento médico.

Liverpool

Diogo Jota está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 2 de fevereiro de 2025

domingo, 2 de fevereiro de 2025 Horário: 12h (de Brasília)

12h (de Brasília) Local: Vitality Stadium - Bournemouth, ING

