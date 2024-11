Onde assistir a Botafogo x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 35ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo se manter na ponta da tabela, o Botafogo encara o Vitória na noite deste sábado (23), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Vindo de empate no meio da semana, o Botafogo viu os adversários se aproximarem. Com 69 pontos, o Fogão terá o apoio de sua torcida para continuar na liderança.

O Vitória, por sua vez, está em 12º lugar, com 41 pontos. O Rubro-Negro quer um novo triunfo para ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento.

As equipes já se enfrentaram 48 vezes, com 17 triunfos do Botafogo, 17 do Vitória, além de 14 empates. No último encontro, o Fogão ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: John, Vitinho, Bastos, Halter, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregore, Almada, Savarino, Junior Santos, Igor Jesus.

Vitória: Lucas Arcanjo, Cáceres, Neris, Wagner Leonardo, Esteves, W. Oliveira, Ricardo, Matheuzinho, Eduardo, Gustavo Mosquito, Alerrandro.

Desfalques

Botafogo

Luiz Henrique e Alexander Barboza cumprem suspensão.

Vitória

Camutanga, Caio Vinícius e Osvaldo estão no departamento médico..

Quando é?