Onde assistir a Botafogo-SP x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Vila Nova se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela décima rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com sete pontos, o Botafogo-SP conquistou a primeira vitória na Série B ao vencer o Santos por 2 a 1 na última rodada. Do outro lado, o Vila Nova aparece no meio da tabela, com 14 pontos. Nos últimos três jogos, foram dois empates e uma vitória.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison, Lucas Dias, Fábio Sanches, Patrick Brey; João Costa, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Douglas Baggio e Emerson Ramon; Alex Sandro.

Mais artigos abaixo

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Anderson Conceição, Jemmes e Roberto; Ralf, Geovane e Igor Torres; Luciano Naninho, Alesson e Henrique Almeida.

Desfalques

Botafogo-SP

João Maranini está lesionado.

Vila Nova

Fernando Henrique machucado.

Quando é?