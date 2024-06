Onde assistir a Botafogo-SP x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Sport entram em campo na tarde deste sábado (29), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil e da Band, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de quatro vitória consecutivas, o Botafogo-SP deu uma arrancada e subiu para o 12º lugar, com 16 pontos. O Pantera terá o apoio de sua torcida para manter a sua boa fase na competição.

Do outro lado, o Sport faz um campeonato de altos e baixos, mas ganhou no jogo passado. O Rubro-Negro stá a sexta posição, com 19 pontos marcados e quer o triunfo para tentar voltar ao G-4.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Matheus Costa, Lucas Dias, João Costa, Fábio Sanchez, Jean Victor; Douglas Baggio, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Emerson Ramon; Alex Sandro.

Sport: Caíque França; Rosales, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Riquelme; Felipe, Fabricio Domínguez, Titi Ortiz e Lucas Lima; Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto).

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Sport

Rafael Thyere, Felipinho, Dalbert e Romarinho estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 29 de junho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto - SP

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz (árbitro), Daniel de Oliveira Alves Pereira e Thiago Filemon Soares Pinto (assistentes), Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (quarto árbitro) e Philip Georg Bennett (VAR)