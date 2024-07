Onde assistir a Botafogo-SP x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento para a Série C, o Botafogo-SP, com 10 pontos, volta ao campo em busca da terceira vitória consecutiva. Nos últimos dois jogos, a equipe venceu o Vila Nova por 1 a 0 e o Santos por 2 a 1.

Do outro lado, a Ponte Preta aparece no meio da tabela, com 12 pontos conquistados e um aproveitamento de 40% na Série B. Na última rodada, a Macaca venceu o Novorizontino por 1 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Fábio Sanches (Ericson), Lucas Dias e Bernardo Schappo; Wallison, João Costa, Gustavo Bochecha e Jean Victor; Emerson Negueba, Douglas Baggio e Alex Sandro.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson Santos, Dudu Vieira e Ramon Carvalho; Matheus Régis, Dodô (Elvis ou Jeh) e Gabriel Novaes.

Desfalques

Botafogo-SP

Robinho segue lesionado

Ponte Preta

Joilson está no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz - Ribeirão Preto, SP

Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (árbitro), Patricia dos Reis e Luis Filipe Gonçalves (assistentes), Gustavo Holanda (quarto árbitro), Elmo Alves Resende (VAR)