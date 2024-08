Onde assistir a Botafogo-SP x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (18), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Paysandu se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 21ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota por 3 a 1 para o América-MG, o Botafogo-SP busca a recuperação para se afastar do Z4. Com 22 pontos, a equipe está a apenas três do Ituano, que atualmente abre a zona de rebaixamento. O Paysandu, por sua vez, chega pressionado com 24 pontos e sem vencer há quatro rodadas, acumulando três derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Matheus Costa, Lucas Dias e Fábio Sanches; Thassio, João Costa, Matheus Barbosa e Patrick Brey; Negueba, Alexandre Jesus e Victor Andrade.

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Matheus Trindade) e Cazares; Paulinho Bóia, Borasi e Nicolas.

Desfalques

Botafogo-SP

Luquinha sofreu lesão muscular e está fora.

Paysandu

Edinho e Jean estão no DM.

Quando é?