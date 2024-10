Onde assistir a Botafogo-SP x Ituano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Ituano se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 20h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 33ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Operário-PR e ser derrotado pelo Sport por 3 a 1 nos últimos dois jogos disputados, o Botafogo-SP busca reencontrar o caminho da vitória na Série B para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Ituano, em penúltimo lugar, com 31 pontos, vem de duas derrotas consecutivas na Série B.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Thassio (Negueba), Raphael, Erickson e Patrick Brey; Carlos Manuel, Sabit e Douglas Baggio; Toró, Alex Sandro e Victor Andrade.

Ituano: Jefferson Paulino; Erik, Leo Duarte, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Xavier, Miquéias e José Aldo; Leozinho, Vinícius Paiva e Bruno Xavier.

Desfalques

Botafogo-SP

Pedro Rocha segue no departamento médico e Wallison está suspenso.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?