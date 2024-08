Onde assistir a Botafogo-SP x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (25), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Guarani se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 23ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Paysandu por 1 a 1 e vencer o Mirassol por 2 a 1 nos últimos dois jogos disputados, o Botafogo-SP busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série B. No momento, soma 26 pontos e um aproveitamento de 39%.

Do outro lado, o Guarani segue na lanterna da Série B com apenas 18 pontos, cinco a menos que o CRB, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Bugre vem de uma sequência positiva com duas vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos, Lucas Dias, Fábio Sanches, Matheus Costa, João Costa; Emerson Ramon, Jean Victor, Matheus Barbosa, Alexandre Jesus, Douglas Baggio; Victor Andrade.

Guarani: Pegorani; Jefferson, Salustiano, Douglas, Pacheco; Airton, Bueno, Bispo, João Victor; Caio Dantas e Luan Dias.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 25 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz - Ribeirão Preto, SP