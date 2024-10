Onde assistir a Botafogo-SP x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo direto contra o rebaixamento, Botafogo-SP e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 23º rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem vencer há cinco rodadas, com três derrotas e dois empates, o Botafogo-SP busca a recuperação na Série B para se afastar da zona de rebaixamento. Com 32 pontos, a equipe pode deixar o Z-4 em caso de vitória.

Já o Guarani, na lanterna, com 25 pontos, vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. O Esmeraldino está a oito do Paysandu, primeira equipe fora do rebaixamento.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Ericson, Fábio Sanches, Bernardo Schappo; Pedro Costa, Sabit, Gustavo Bochecha e Jean Victor; Douglas Baggio, Victor Andrade e Alexandre Jesus.

Guarani: Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias; Airton, João Victor e Caio Dantas.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Bruno Mendes está lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Horário: 20h (de Brasília)