Onde assistir a Botafogo-SP x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e CRB se enfrentam nesta terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 28ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas na Série B, o Botafogo-SP, com 30 pontos, está na briga para se afastar na zona de rebaixamento. Já o CRB, com 26 pontos, vem de quatro derrotas consecutivas no torneio.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Raphael Rodrigues, Fábio Sanches e Bernardo Shapoo; Emerson Ramon, Sabit Abdulai, João Costa e Patrick Brey; Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Bruno Marques.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luis Segovia e Willian Formiga; Falcão (Marco Antônio), João Pedro e Gegê; Kleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Botafogo-SP

Matheus Barbosa, William, Leandro Maciel, Robinho, Toró e Alex Sandro estão fora.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 24 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz - Ribeirão Preto, SP