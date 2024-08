Onde assistir a Botafogo-SP x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (3),pela 19ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Coritiba se enfrentam na tarde deste sábado (3), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil e da Band, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Há seis sem vencer, o Botafogo amarga a 17ª posição, com 19 pontos. O Pantera vai em busca do triunfo em casa para tentar deixar o Z-4.

Do outro lado, o Coritiba ganhou na rodada anterior e está em 13º lugar, com 23 pontos. O Coxa sonha com o acesso e sabe que, para isso, não pode mais sofrer tropeços ao longo dos próximos duelos.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Matheus Costa (Lucas Dias), Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Negueba, João Costa, Gustavo Bochecha e Patrick Brey; Douglas Baggio (Carlos Manuel), Alexandre Jesus e Toró.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio (Thalisson), Bruno Melo e Jamerson; Morelli, Sebastián Gómez e Vini Paulista (Brandão); Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Figueiredo.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 3 de agosto de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto - SP