Onde assistir a Botafogo-SP x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela quinta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, o Botafogo-SP busca sua primeira vitória na Série B, tendo apenas três pontos até agora. Após três empates consecutivos (1 a 1 contra o América-MG e Paysandu, além de um empate sem gols contra o Mirassol), a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Guarani na última rodada.

"É um jogo que após esse resultado deixou o time com alguma pressão. Obviamente temos que vencer em casa, temos que ser mais fortes, e dentro de casa temos conseguido nossos pontos, queremos estar na parte de cima da tabela. Temos que virar a página rápido desse jogo e concentrar as energias no próximo e tentar vencer", afirmou o técnico Paulo Gomes.

Por outro lado, a Chapecoense está na disputa pelas primeiras posições na Série B. Com sete pontos até agora, a Chape soma duas vitórias (3 a 1 sobre o Ituano e 1 a 0 sobre o Guarani), um empate (2 a 2 com o América-MG) e uma derrota (2 a 0 para o CRB).

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Michael, Thassio, Matheus Costa, Ericson, Fábio Sanches, Patrick Brey, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Robinho , Douglas Baggio, Alex Sandro.

Chapecoense: Matheus Cavichioli, Marcelinho , Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Mancha, Foguinho, Giovanni Augusto, Rafael Carvalheira, Thomás Bedinelli, Marcinho, Mário Sérgio.

Desfalques

Botafogo-SP

Jean Victor é desfalque.

Chapecoense

Perotti segue fora.

Quando é?