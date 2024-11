Onde assistir a Botafogo-SP x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 36ª rodada da Série B 2024. A terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Botafogo-SP, com 42 pontos, está a três pontos da Ponte Preta, primeira equipe do Z-4. Já o Ceará, em quinto lugar, com 57 pontos, está na briga pelo acesso à Série A. No momento, o Vozão está a três pontos do Sport, equipe que fecha o G-4.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Ericson, Fábio Sanchez, Bernardo e Patrick; Carlos Manuel, Bochecha e Jonas; Abdulai, Victor Andrade e Alexandre Jesus.

Ceará: Bruno Ferreira, Rafael Ramos, David Ricardo, João Pedro, Matheus Bahia; Richardson, De Lucca, Lucas Mugni; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Lourenço e Jorge Recalde estão fora.

Quando é?