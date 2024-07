Onde assistir a Botafogo-SP x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo direto contra o rebaixamento, Botafogo-SP e Brusque se enfrentam neste domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 16ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Botafogo-SP abre o Z-4, com 17 pontos. Já o Brusque vem logo abaixo com 14 pontos. Nos últimos quatro jogos, foram quatro empates consecutivos na Série B.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Thássio, Matheus Costa, Bernardo Schappo e Patrick Brey; João Costa, Carlos Manuel e Gustavo Bochecha; Emerson Negueba, Douglas Baggio e Alex Sandro.

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Wallace e Ianson; Madison, Potiguar e Dionísio; Olávio, Diego Tavares (Diego Mathias) e Paulinho Moccelin.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem esfalques confirmados.

Brusque

Alex Ruan, Guilherme Queiróz, Alex Ruan Marcelo, Luiz Henrique, Georgemy, Keké e Guilherme Queiróz estão no DM, enquanto Dentinho e Serrato vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 21 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz - Ribeirão Preto, SP