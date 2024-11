Onde assistir a Botafogo-SP x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (18), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (18), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 37ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Apenas cumprindo tabela na competição, o Avaí ocupa a 12ª posição, com 47 pontos. Na última rodada, a equipe enfrentará a Ponte Preta na Ressacada. Já o Botafogo-SP, em 14º lugar com 42 pontos, garantiu sua permanência na divisão no último sábado (16), após a derrota da Ponte Preta para o Sport.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Ericson, Fábio Sanches, Bernardo Schappo; Emerson Ramon, Carlos Manuel, Gustavo Bochecha, Sabit, Patrick Brey; Douglas Baggio, Alexandre Jesus.

Avaí: César; Marcos Vinícius, Tiago, Jonathan Costa, Mário Sérgio; Rodrigo Santos, Willian Maranhão, Pedro Castro, Andrey; Vagner Love, Gaspar.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Não há desfalques confirmados.

Quando é?